Модель обвинили в расизме из-за того, что она сделала фото ноги на фоне самолетов

22-летняя модель Белла Хадид (Bella Hadid) оказалась в центре скандала из-за фото, которое она выставила в Инстаграме. Модель обвиняют в расизме, а активисты призывают рекламодателей и модные дома расторгнуть с девушкой все контракты из-за фотографии в аэропорту.

Модель опубликовала в Инстаграме снимок, сделанный в самолете. На фото изображена нога Беллы, прислоненная к иллюминатору.

«Еще один», – подписала снимок Хадид. Она имела в виду, что с минуты на минуту вновь отправится в полет.

Подписчики были возмущены, так как нога модели, прислоненная к стеклу, как бы попирает флаги на хвостах стоящих рядом самолетов. Люди посчитали, что Хадид сделала это специально, чтобы поиздеваться над государственными символами ОАЭ и Саудовской Аравии.

За три дня до фото модель высказалась в поддержку протестующих Судана. Она заявила, что власти соседних стран – ОАЭ и Саудовской Аравии – помогают репрессиям. Так что снимок с ногой, стоящей на флагах, многие восприняли как однозначное оскорбление, сообщает Cosmo.ru.

«После такого ей нужно запретить въезд в Эмираты», «Dior и Calvin Klein – вы собираетесь терпеть расистов среди ваших амбассадоров?», «Она пропагандирует ненависть к моей стране. Не понимаю, как это можно простить?» – пишут в комментариях пользователи. Недовольные даже запустили хештег #BellaHadidIsRacist («Белла Хадид – расистка»).

Белла уже принесла свои извинения на английском и арабском языках. Она несколько раз подчеркнула, что фото было обычной ошибкой. Она сделала его утром и спросонья не заметила там флаги.

«Я надеюсь, вы поймёте, что это было недопонимание. Я буду более ответственной при всяком привлечении внимания людей к подобным темам, включая моих любимых жителей Ближнего Востока», – пообещала модель.

Расистские скандалы часто возникают даже вокруг, казалось бы, невинных вещей. Из-за обвинения в оскорблении Gucci пришлось снять с продажи свитер, а модному дому Prada – брелоки.