В Завитинске выпал град (фото, видео)

Вечером 18 июня в Завитинске выпал град. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали подтверждающие это фото и видео.

Ранее сообщалось о выпадении града в Благовещенске. В областном центре, кроме того, шел дождь и дул сильный ветер, при этом не обошлось без происшествий. Также сообщалось о ледяных осадках в поселке Горный Зейского района.

«Фронт проходит через территорию Амурской области с затоком холодных воздушных масс. И есть вероятность града», – рассказывали ранее агентству в Амурском гидрометцентре.