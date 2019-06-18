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В Завитинске выпал град (фото, видео)

В Завитинске выпал град (фото, видео)

Вечером 18 июня в Завитинске выпал град. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали подтверждающие это фото и видео.

Ранее сообщалось о выпадении града в Благовещенске. В областном центре, кроме того, шел дождь и дул сильный ветер, при этом не обошлось без происшествий. Также сообщалось о ледяных осадках в поселке Горный Зейского района.

«Фронт проходит через территорию Амурской области с затоком холодных воздушных масс. И есть вероятность града», – рассказывали ранее агентству в Амурском гидрометцентре.

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#Завитинск #погода

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Комментарии
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  • evgeniyosipov

    evgeniyosipov
    23 минуты назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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