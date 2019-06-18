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В Белогорске успешно реализуется федеральный проект «Городская среда»

В Белогорске успешно реализуется федеральный проект «Городская среда»
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Белогорск – единственный муниципалитет в Амурской области, где успешно реализуется федеральный проект «Комфортная городская среда», утверждают городские власти. По этой программе 3 двора МКД и 3 общественные территории до конца лета обретут новый вид.

На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов предусмотрены денежные средства в размере 37,4 миллиона рублей. Начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова рассказала, что планируется выполнить благоустройство общественных территорий, отобранных по результатам рейтингового голосования 2018 года. Работы уже начались во дворах домов по улице Почтовой, 16; Никольскому шоссе, 11; Никольскому шоссе, 172. Всего на благоустройство дворовых территорий предусмотрено более 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Во дворе улицы Почтовая, 16, и Никольское шоссе, 11, планируется сделать ремонт тротуара и выполнить ремонт дворового проезда. А на Никольском шоссе, 172, специалисты выполнят работы по ремонту дворового проезда, ремонта тротуара, обеспечат освещение и оборудуют ливневую канализацию, – рассказала Наталья Башкирова. – Также в планах благоустроить и три общественные территории. Это территория парка "Амурсельмаш", территория парка микрорайона Мелькомбинат вблизи здания ЗАГСа и территория микрорайона Амурсельмаш в районе сквера по улице Луценко, 8. На эти цели предусмотрено более 28 миллионов рублей. В парке за зданием ЗАГСа будут установлены фонтан и детский игровой комплекс, оборудованы тротуары, установлены скамейки и урны. В микрорайоне появится полноценная зона отдыха со спортивными тренажерами, футбольным и баскетбольным полем, появятся велопарковки и современные арт-объекты».

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • evgeniyosipov

    evgeniyosipov
    24 минуты назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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