Амурчанин планирует создать грибные туры для иностранцев

Житель Амурской области планирует создать грибные туры для иностранцев. Год назад Андрей Давыдюк узнал о том, что в кухне соседних азиатских стран особенно ценится гриб мацутакэ (рядовка обутая), а друзья подсказали, где он растет в Приамурье.

Так родилась идея привозить жителей Китая и Японии в тайгу, где они будут собирать мацутакэ и там же их готовить.

«Сейчас мы дорабатываем маршрут и занимаемся инфраструктурой, чтобы сделать тропу комфортной. В октябре хотим презентовать проект на выставке в Японии. Конечно, хочется сделать все по уму – построить домики, баню. Я знаю, что в восточных странах любят париться, но без финансовой помощи инвестора, боюсь, не осилим. Поэтому на первое время туристы будут ночевать в палатках», – цитирует предпринимателя пресс-служба Минвостокразвития.

В общей сложности поездка будет занимать пять дней, включая выезд из Благовещенска и возвращение. Группы планируют собирать до 10 человек. Андрей Давыдюк делится, что маршрут специально делают несложным, чтобы дорогу осилил любой желающий. Только вот из-за сезонности растения такие туры будут доступны лишь один месяц в году – в августе.

Андрей Давыдюк уже полтора года организует поездки туристов по лучшим местам родного края. Бизнесмен считает, что при должном подходе природные красоты Амурской области могут конкурировать с Камчаткой и Сахалином.

«Перспективы у области очень большие. Например, у нас есть такие же горы, как в Якутии, туда, конечно, добираться далеко, логистика сложная. А еще есть пляжи на снежногорских песках на Зейском водохранилище. И я говорю не о тех, которые местные уже облюбовали. Там есть дикие пляжи, куда добраться можно лишь по воде. Если там организовать комплекс, он будет работать круглый год – летом пляжный отдых, а зимой подледная рыбалка», – поделился планами Андрей Давыдюк.

В Приамурье сегодня реализуется целый ряд инфраструктурных объектов, которые могут стимулировать развитие туризма. Кроме того, в этом году региональное правительство планирует создать туристско-информационный центр, который будет разрабатывать и внедрять новые маршруты, а также предоставлять туристам интересующую информацию о Приамурье.

«За 10 лет в Приамурье в 9 раз увеличился въездной турпоток из КНР – в 2018 году он составил 101,4 тысячи человек. Также в прошлом году область посетили индивидуальные туристы из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Республики Корея, Республики Конго, Мексики, Малайзии, США, Японии. Вырос и внутренний турпоток в регионе, он составил 339,4 тысячи человек», – сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.