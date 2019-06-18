Российско-китайская ярмарка культуры и искусства в Приамурье будет самой масштабной

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На очередном заседании правительства Амурской области был рассмотрен вопрос о готовности к проведению фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

«Наш фестиваль – уникальное явление в истории взаимоотношений России и Китая. Это один из самых заметных российско-китайских культурных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Очень важно провести юбилейную "Ярмарку" на самом высоком уровне, учесть все организационные моменты, чтобы и участники, и зрители остались довольны нашим праздником культуры», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области губернатора региона Василия Орлова.

Как рассказала министр культуры и национальной политики Приамурья Ольга Юркова, первое мероприятие X фестиваля стартовало 17 июня. Речь идет об открытии в областном краеведческом музее передвижной выставки «Научные эксперименты и развитие инноваций» из Китайского научно-технического музея (Пекин). Выставка будет функционировать два месяца, вход для детей свободный.

«Если говорить о фестивале в целом, то в этом году он самый большой по своим масштабам. На территорию области приедет 35 делегаций: 18 представят российскую сторону и 17 – китайскую», – рассказала Ольга Юркова.

Среди гостей фестиваля Московский государственный ансамбль «Гжель», заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Государственный концертный оркестр Якутии и ансамбль балалаечников «БалАнс», заслуженный коллектив Приморского края, ансамбль танца «Плясунья». Китай представят такие коллективы, как симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян, Государственный ансамбль песни и танца из Пекина и ансамбль губных гармошек из Гонконга.

Первый концерт в рамках фестиваля пройдет 21 июня. Перед жителями и гостями города выступят Государственный концертный оркестр Якутии и ансамбль балалаечников.

Торжественная церемония открытия X международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» пройдет 24 июня в благовещенском ОКЦ. Что касается церемонии закрытия, то ее проведут 28 июня на набережной реки Амур. Основная сцена расположится в районе арки на площади Победы.

В этом году пройдет много выездов коллективов по территории области. Более десятка концертов состоится в муниципальных образованиях Приамурья: в Прогрессе, Константиновке, Райчихинске, Свободном, Белогорске, Циолковском, Шимановске, Новобурейском, Серышеве, Архаре, Ивановке, Тамбовке.