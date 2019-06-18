В Первомайском парке Благовещенска пенсионеры выйдут на пленэр

19 июня в 10:00 в Первомайском парке областного центра состоится пленэр для участников Благовещенской общественной организации «Ассоциация пожилых людей». 20 человек будут приобретать навыки по технике гуашной и масляной живописи. Тема для творчества – свободная.

Мероприятие пройдет в рамках реализации муниципального гранта культуры и искусства. Проект называется «Живопись в "третьем возрасте"». Его участники должны пройти 18 обучающих мастер-классов, а потом организовать выставку работ к 125-летию Городского парка и ко Дню пожилого человека.

Проект помогает вовлекать пенсионеров в культурную жизнь Благовещенска, поддерживает интерес к жизни и создает позитивный настрой благодаря творчеству, сообщается на сайте управления культуры администрации города.