Парень повторил фото отца 40-летней давности и поразил пользователей Сети

Фото: Reddit, uniquersneaker

В День отца молодой человек решил удивить своего папу и повторил старую фотографию отца. Парень полностью повторил образ папы, чем удивил пользователей.

Свой подарок в виде коллажа со старой фотографией отца, парень выложил в социальные Сети. На снимке слева стоит загорелый мускулистый парень и улыбается. А справа позирует уже сам автор поста, который повторил образ папы спустя 40 лет. Любопытным стало то, что парень смог найти такую же одежду и приехал к старому дому. Под фотографией он также отметил, что его отец на фото – выпускник, и так совпало, что в этом же году молодой человек тоже заканчивает образовательное учреждение, сообщает Life.

«На День отца в этом году я воссоздал свою любимую фотографию с моим папой. Это он после окончания средней школы в 1980 году, и я после окончания сейчас», – написал парень.

Снимок произвёл фурор и попал в топ, набрав 52 тысячи лайков. И юзеры принялись бурно обсуждать фотографию. Часть из них отметила интересную особенность. Пользователи писали, что, по их мнению, раньше выпускники выглядели гораздо старше. Тем не менее автор стал отличным примером для других сыновей.

Многие отметили, что хотели бы увидеть такой же подарок от своих сыновей: «Как отец я надеюсь, что мой сын тоже сделает для меня подобное когда-нибудь. Отличный пост и ты, кажется, отличный сын», «Когда у меня родится сын, я обязательно подкину ему такую же идею».

Другие отметили, что раньше подростки выглядели старше: «Почему тогда все были похожи на 35-летних, которые играют старшеклассников в кино?», «Пришёл спросить, почему все они выглядят намного старше. Мой отец мог отрастить бороду в средней школе, я уже в университете, и пытаюсь изо всех сил», «Отец будто и не подросток вовсе».