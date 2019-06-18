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На выпускной в Благовещенске временно перекроют часть улицы Ленина

На выпускной в Благовещенске временно перекроют часть улицы Ленина
Фото: Амур.инфо

21 июня в Благовещенске состоится выпускной вечер. Для проведения праздничных мероприятий временно перекроют участок улицы Ленина. При этом изменит схему движения общественный транспорт.

С 18:00 до 20:30 вводится временное ограничение движения транспорта по улице Ленина на участке от Пионерской до Шимановского, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Схемы движения автобусов будут изменены следующим образом:

– маршрут № 12:

Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту;

– маршрут № 11:

Ленина – Шимановского – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях;

– маршрут К:

Ленина – Шимановского – Зейская – Пионерская – Ленина, далее по маршруту в обоих направлениях;

– маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31:

Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября, далее по маршруту в обоих направлениях;

– маршруты №№ 8, 26, 106:

50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту;

– маршруты №№ 2 (2а), 5, 39:

50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина, далее по маршруту.

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#праздники #транспорт

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