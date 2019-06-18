В Благовещенске отказались от запуска воздушных шаров на выпускной

Выпускной вечер в Благовещенске пройдет без запуска в небо воздушных шаров. От одной из самых популярных традиций в этом году решили отказаться, в остальном праздник пройдет в привычном формате.

Вручение аттестатов выпускникам пройдет в пятницу, 21 июня, в 20 общеобразовательных учреждениях с 16:00. Чествование выпускников состоится на площади Ленина с 19:00 до 20:00.

В районе малой сцены каждая школа подготовит свою интерактивную фотозону. На больших экранах будет представлен своеобразный общегородской выпускной фотоальбом, в котором запечатлены трогательные моменты школьной жизни, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В случае дождя мероприятие пройдет в концертном зале ЦЭВД имени Белоглазова в 19:00.

Начальник управления образования Благовещенска Элина Поцелуева пояснила, что массовый запуск воздушных шаров в последнее время стал неотъемлемой частью выпускного вечера, но такая традиция наносит значительный ущерб экологии, и это отмечают как ученики, так и их родители. «Поэтому в этом году было принято общее единогласное решение отказаться от запуска воздушных шаров, тем самым поддержать инициативу многих российских школ. Взамен воздушных шаров для выпускников этого года мы организуем красочный дневной фейерверк "Цветной дым"», – пояснила Элина Борисовна.

21 июня завершат обучение и получат аттестаты 1 258 выпускников 11-х классов Благовещенска.

Ранее Амур.инфо сообщало, что отказаться от запуска на праздниках в небо воздушных шаров предлагала благовещенская журналистка Марина Москалюк.

В день выпускного вечера запрещена продажа алкоголя.