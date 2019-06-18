Из-за мощного землетрясения в Китае погибли 12 человек

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Ранее сообщалось об 11 погибших и 122 пострадавших. Сначала было зафиксировано землетрясение магнитудой 6. Через 30 минут толчки возобновились с магнитудой в 5,3. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Полностью или частично разрушено значительное число домов, серьезно пострадали дороги и линии электроснабжения, связи.

В пострадавшие районы центральными и местными властями доставляются палатки, медикаменты, продукты питания, питьевая вода. Для поиска возможно остающихся под завалами людей и устранения последствий землетрясения привлечены отряды спасателей и медиков Сычуаня и некоторых других провинций страны, а также около 600 военнослужащих.

Землетрясение ощущалось в крупных городах Чэнду и Чунцин. Некоторые здания в регионе повреждены.

В мае 2008 года в этой провинции также произошло мощное землетрясение. Тогда его магнитуда составила 7,9 балла. Погибли почти 87 тысяч человек, еще 370 тысяч пострадали.