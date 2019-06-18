Из-за мощного землетрясения в Китае погибли 12 человек
В центральной китайской провинции Сычуань результате двух мощных землетрясений пострадали люди. 17 июня 12 человек погибли, еще 134 получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на шанхайское издание The Paper.
Ранее сообщалось об 11 погибших и 122 пострадавших. Сначала было зафиксировано землетрясение магнитудой 6. Через 30 минут толчки возобновились с магнитудой в 5,3. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Полностью или частично разрушено значительное число домов, серьезно пострадали дороги и линии электроснабжения, связи.
В пострадавшие районы центральными и местными властями доставляются палатки, медикаменты, продукты питания, питьевая вода. Для поиска возможно остающихся под завалами людей и устранения последствий землетрясения привлечены отряды спасателей и медиков Сычуаня и некоторых других провинций страны, а также около 600 военнослужащих.
Землетрясение ощущалось в крупных городах Чэнду и Чунцин. Некоторые здания в регионе повреждены.
В мае 2008 года в этой провинции также произошло мощное землетрясение. Тогда его магнитуда составила 7,9 балла. Погибли почти 87 тысяч человек, еще 370 тысяч пострадали.
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