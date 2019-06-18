На Благовещенск обрушился град с дождем (видео)

Фото: кадр видео

Вечером 18 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в микрорайоне прошел дождь с очень сильным градом. Осадки быстро закончились, но подул сильный ветер, и слышны раскаты грома.

Сильный дождь вечером обрушился и на центральную часть Благовещенска, также усилился ветер.

«Фронт проходит через территорию Амурской области с затоком холодных воздушных масс. И есть вероятность града. Это не уникальное явление для южных районов Приамурья», – сообщили агентству в Амурском гидрометцентре.

Амурчане сообщают, что град сегодня был и в поселке Горный Зейского района.