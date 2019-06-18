В четверг часть Благовещенска останется без света

Фото: пресс-служба АО «Амурские коммунальные системы»

В четверг, 20 июня, временно будет отключен фидер 19, подстанции «Астрахановка». На этот день назначен масштабный процесс замены проводов в этом районе. Всего в рамках программы по капитальному ремонту городских воздушных линий в районе Астрахановки протянут около 4 километров новых самонесущих изолированных проводов (СИП) вместо устаревшего голого провода, который держали деревянные опоры.

СИП – тип провода, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях наиболее современный и безопасный, сообщает пресс-служба АКС. Его применяют в первую очередь для надежности передачи потребителям электрической энергии во избежание схлестывания проводов и предотвращения хищений.

Работы по замене провода продолжаются вторую неделю. В процессе задействованы 3 бригады специалистов АКС, 3 автоподъемных автомобиля и манипулятор, сообщает пресс-служба ведомства. Там также уточняют, что потребители оповещены о предстоящем отключении фидера 20 июня.

Помимо службы воздушных линий, на монтаж нового провода будут привлечены бригады службы кабельных линий и трансформаторных подстанций.

Только материалы для проведения капитального ремонта этого участка обошлись Амурским коммунальным системам в 439 тысяч рублей.