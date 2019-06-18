Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 0

Мощи блаженной Матроны Московской прибыли в Благовещенск

Мощи блаженной Матроны Московской прибыли в Благовещенск
Фото: blaginform.ru

В Благовещенск прибыли мощи блаженной Матроны Московской. 18 июня святыню встретили в Благовещенском кафедральном соборе.

У ковчега с мощами был совершен водосвятный молебен. Теперь помолиться святой Матроне могут все желающие в любое время, в часы работы собора.

Святыня пробудет в Благовещенске неделю – с 18 по 25 июня включительно, сообщает «Благинформ».

Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви.

«Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими действиями, при совершении которых "целитель" входит в связь с темной силой, но имела принципиально отличную, христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и различные оккультисты, о чем свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни», – говорится в сообщении.

После революции, в «богоборческие годы», Матрона странствовала: «останавливаясь на некоторое время на квартирах у готовых приютить ее верующих, она постоянно меняла место жительство, чтобы избежать ареста и не подвергать угрозе репрессий своих хозяев».

Канонизация блаженной старицы Матроны состоялась в 1999 году.

Просмотров всего: 218

#религия

распечатать


Общество 15

Церковь «с покорностью» отказалась от права строить храм в центре Екатеринбурга

Общество 30

В ДВОКУ началась активная фаза строительства храма
Общество 88

В Благовещенск прибудет часть мощей блаженной Матронушки
Общество 21

Амурский священник: авторы клипа «Иисус» считают своих зрителей быдлом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь