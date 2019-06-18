Мощи блаженной Матроны Московской прибыли в Благовещенск

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У ковчега с мощами был совершен водосвятный молебен. Теперь помолиться святой Матроне могут все желающие в любое время, в часы работы собора.

Святыня пробудет в Благовещенске неделю – с 18 по 25 июня включительно, сообщает «Благинформ».

Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви.

«Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими действиями, при совершении которых "целитель" входит в связь с темной силой, но имела принципиально отличную, христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и различные оккультисты, о чем свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни», – говорится в сообщении.

После революции, в «богоборческие годы», Матрона странствовала: «останавливаясь на некоторое время на квартирах у готовых приютить ее верующих, она постоянно меняла место жительство, чтобы избежать ареста и не подвергать угрозе репрессий своих хозяев».

Канонизация блаженной старицы Матроны состоялась в 1999 году.