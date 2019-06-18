«Бережливые» поликлиники будут работать под звездами

Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им звезды, как это принято в туристической индустрии. Идею обсуждают в Минздраве России.

Задача проекта – качественное изменение организации работы поликлиник: удобная запись к врачам, в том числе дистанционно, соблюдение графика приема больных, ликвидация живой очереди, переустройство внутреннего пространства поликлиник, где, в частности, предусмотрены удобные указатели и информационные стенды. В результате и больные, и врачи экономят время.

«В рамках Послания президента Федеральному собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставив на них те самые звездочки, чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», – сказала замдиректора профильного департамента Минздрава Эльмира Вергазова. Она отметила, что Минздрав совместно с Росздравнадзором разрабатывают принципы сертификации медучреждений.

Когда проект только начинался, эксперты составили перечень основных проблем в организации работы поликлиник: длительное ожидание в регистратуре, невозможность дозвониться, непродуманное расположение отделений и кабинетов, отсутствие навигации и комфортных зон ожидания, а также пересечение потоков здоровых и больных посетителей.

Теперь эти и другие требования могут быть предложены в качестве критериев для оценки работы медучреждений при их сертификации. Также это может быть количество и динамика жалоб пациентов, показатели высвободившегося времени врача, которое он может потратить на дополнительное общение с пациентом: по проведенным ранее замерам из 15 минут, отведенных на прием одного больного, врач тратил на опрос и осмотр не более трех минут, остальное время съедала писанина.

По словам Вергазовой, вслед за поликлиниками бережливые технологии начали внедрять и стационары, а в ближайшее время к проекту присоединятся детские поликлиники. Всего к 2024 году «бережливыми» должны стать почти семь тысяч медучреждений.