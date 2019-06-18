В преддверии выпускных амурские школы проверят на предмет взрывоопасных веществ

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В 2019 году в Приамурье основная волна выпускных вечеров пройдет в период с 21 по 25 июня. Прощаться со школой амурские выпускники будут до 5 июля. Общегородской выпускной вечер в Благовещенске намечен на 21 июня.

Во время проведения праздничных мероприятий в школах будет усилен пропускной режим. Для обеспечения охраны правопорядка традиционно задействованы коллективы школ, представители родительской общественности, сотрудники полиции.

В преддверии выпускных вечеров руководители общеобразовательных учреждений проверяют состояние противопожарной системы, обеспечивают медицинское сопровождение мероприятий, дополнительное обследование и осмотр помещений и мест их проведения на предмет отсутствия взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и предметов.

Последний вечер в стенах родных школ в этом году проведут более 4 тысяч 11-классников. На получение медали «За особые успехи в учении» претендуют свыше 200 выпускников.

Выпускные вечера пройдут и для девятиклассников. Их в этом году насчитывается порядка 9 тысяч.