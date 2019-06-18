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В Приамурье прекратилось издание газеты «БАМ» с 21-летней историей

В Приамурье прекратилось издание газеты «БАМ» с 21-летней историей
Фото: gazeta-bam.ru

На сайте тындинской газеты «БАМ» появилось обращение главного редактора издания Надежды Требушевской. Она сообщила, что выпуск газеты приостановлен. Причиной стали финансовые сложности.

«Выходил "БАМ" 21 год, всего – 1 051 номер. В начале июня 2019 года соучредители газеты приняли решение приостановить выход печатного варианта газеты "БАМ". Сайт gazeta-bam.ru остается. На поверхности лежит очень простое объяснение: сайт не требует таких диких затрат, как печатный вариант газеты», – говорится в сообщении.

Надежда Требушевская отметила, что издание попало в «очень тяжелое финансовое положение». «Печатная газета требует огромных затрат, в первую очередь типографских, которые растут каждый год. А потом пошло-поехало: зарплата, налоги, аренда, возмещение затрат за нахождение в здании администрации Тындинского района, коммунальные услуги, доставка газеты из Благовещенска, покупка и замена компьютеров, принтеров, сканеров, комплектующих, расходы на пользование телефоном, интернетом…» – перечисляет главный редактор.

Требушевская констатирует: из Тынды уезжают люди в поисках более подходящих, комфортных мест для проживания. «А когда человек собирается уезжать, когда у него зыбкое будущее, будет он выписывать или покупать местную газету? Нет. А затраты при этом все растут и растут. За несколько лет работы с типографией цена за печать газеты выросла более чем в два раза», – пишет Надежда Требушевская.

По словам главреда издания, «такие маленькие районные газеты никому не нужны, кроме людей, здесь живущих». «Газета "БАМ" не нужна федеральной власти, не нужна областной власти и стала не нужна районной власти», – считает Требушевская.

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#СМИ #Тында

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    как раз к юбилею!! не самая лучшая новость

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    34 минуты назад

    Очень жаль

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