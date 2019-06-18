Участников Amur Travel окунут в кедровую бочку и будут оздоравливать пиявками

В Зейском районе продолжают готовиться к Амурскому международному туристическому форуму Amur Travel, который пройдет с 26 по 28 июля. Участникам форума предложат отведать экопродукты: амурский мёд, фруктовые чипсы и конфеты, овощи, зелень, ягоду. А «Зейский пивзавод» представит натуральный «живой» квас.

Зейские пекари готовят фирменную выпечку, например, популярные у местных жителей хлеб с клюквой и слойки с брусникой.

«Сейчас мы формируем состав участников, но уже известно, что к работе подключаются мастера из Зеи, из сел Овсянка, Березовка, из Благовещенска. Ассортимент разнообразный – будут свежие овощи со своего огорода, ремесленники предложат изделия, изготовленные своими руками. Мы еще думаем над форматом ярмарки: хотим сделать так, чтобы это было, ярко, красочно и интересно», – рассказала главный специалист отдела экономики и развития города администрации Зеи Екатерина Макарова.

Одной из точек туристического маршрута станет пивзавод. Он работает в городе с 1993 года. Гости форума смогут узнать историю продукции завода, а также дегустировать ее. На пивзаводе проведут экскурсию, расскажут и покажут, как делают «живой» не пастеризованный квас. В мае 2019 года Зея презентовала местный напиток на международной выставке-форуме «АмурЭкспоФорум-2019». Его оценили не только местные жители, но и гости из КНР.

Значительную часть выставки-ярмарки займут ремесленники. На Amur Travel представят сувенирную продукцию с символикой форума, города Зеи и Зейского района, эвенкийские обереги, поделки из бересты. Мастера Дома ремесел из Благовещенска привезут изделия из керамики, авторские куклы, а также проведут мастер-классы.

На площадках форума предприниматели также смогут представить свои услуги. Например, бизнес-леди из Зеи планирует окунуть всех желающих в кедровую бочку и провести оздоровительный мастер-класс с использованием пиявок.

В настоящее время ведется работа по формированию деловой и культурной программы форума. В рамках форума состоится выездная сессия с привлечением российских и зарубежных экспертов сферы туризма, гастрономический фестиваль, встречи представителей туристического бизнеса.

Также для гостей и участников форума разрабатывают многочисленные туристические маршруты, которые охватят сферы техно- и экотуризма, экстремального, активного, семейного, детского отдыха.

Впервые Амурский международный туристический форум Amur Travel провели в прошлом году на территории Бурейского района. Тогда мероприятие собрало более 2 000 тысяч человек. Форум в перспективе имеет все шансы стать визитной карточкой Амурской области.

Ранее информагентство сообщало, что к международному туристическому форуму администрация Зейского района организовала разведку маршрута, который ведет в уникальное место. Неподалеку от села Гулик сохранились остатки сооружения, построенного в начале 50-х годов. Это первая гидростанция Дальнего Востока – Гуликская ГЭС, созданная по инициативе местных жителей.