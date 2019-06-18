В Сети требуют освобождение сестер Хачатурян, убивших отца

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в ходе расследования были учтены все необходимые меры, чтобы установить смягчающие обстоятельства, в том числе проведены различного рода экспертизы.

Сторона защиты и неравнодушные люди считают, что решение необходимо пересмотреть. В поддержку девочек официально высказалась писательница Наринэ Абгарян. В Facebook она выразила мнение, что Ангелина, Кристина и Мария в этой истории, скорее, потерпевшие нежели преступницы.

«Девочек, жизнь которых собственный отец превратил в ад, обвиняют в том, что они не дали себя уничтожить. Если в законодательстве нет вменяемой статьи о защите от семейного насилия, ее в спешном порядке нужно доработать и ввести, а эта неслыханная по своей жестокости и несправедливости история должна стать судебным прецедентом», – считает Абгарян.

С ней согласны согласились также пользователи Инстаграма, которые запустили флешмоб в поддержку сестер Хачатурян. В ходе расследования дела выяснилось, что отец девочек издевался над дочерьми, запрещал им посещать школу и даже насиловал, а значит, преступление они совершили в состоянии аффекта, что нужно учесть, сообщает Eg.ru.