В Сети требуют освобождение сестер Хачатурян, убивших отца
14 июня сестрам Хачатурян, которые в июле 2018 года жестоко убили родного отца Михаила Хачатуряна, было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им грозит от восьми до двадцати лет тюремного заключения. Однако многие считают, что Ангелину, Кристину и Марию следует освободить из-под домашнего ареста.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в ходе расследования были учтены все необходимые меры, чтобы установить смягчающие обстоятельства, в том числе проведены различного рода экспертизы.
Сторона защиты и неравнодушные люди считают, что решение необходимо пересмотреть. В поддержку девочек официально высказалась писательница Наринэ Абгарян. В Facebook она выразила мнение, что Ангелина, Кристина и Мария в этой истории, скорее, потерпевшие нежели преступницы.
«Девочек, жизнь которых собственный отец превратил в ад, обвиняют в том, что они не дали себя уничтожить. Если в законодательстве нет вменяемой статьи о защите от семейного насилия, ее в спешном порядке нужно доработать и ввести, а эта неслыханная по своей жестокости и несправедливости история должна стать судебным прецедентом», – считает Абгарян.
С ней согласны согласились также пользователи Инстаграма, которые запустили флешмоб в поддержку сестер Хачатурян. В ходе расследования дела выяснилось, что отец девочек издевался над дочерьми, запрещал им посещать школу и даже насиловал, а значит, преступление они совершили в состоянии аффекта, что нужно учесть, сообщает Eg.ru.
Просмотров всего: 332