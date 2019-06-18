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сегодня, 16:21 3

Парнями, атаковавшими ночью в Благовещенске машины, занялась полиция

Парнями, атаковавшими ночью в Благовещенске машины, занялась полиция
Фото: кадр видео

В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали ночной инцидент в Благовещенске. Сообщалось, что по адресу: Игнатьевское шоссе, 10/4, молодые люди пинали и обливали припаркованные машины.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве, 18 июня в полицию обратилась жительница города – она сообщила, что у одной из машин поврежден бампер. На место выехал участковый, информация подтвердилась. Повреждения авто были зафиксированы, по данному факту МО МВД России «Благовещенский» проводит проверку.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    26 минут назад

    Это все из-за избытка тестостерона и, как следствие, повышенной дури совместно с алкоголем. Соответственно, решит проблему кастрация данных субъектов.

  • ay

    ay
    20 минут назад

    Помнится год назад "боксёрчики" вычислили и гоняли "нарков". Голышом. Кто-нить занялся "боксёрчиками"?

  • ay

    ay
    19 минут назад

    Помнится ещё раньше другие "спорцменчики" разнесли пивнушки. Этими тож занимались?

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