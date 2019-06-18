Парнями, атаковавшими ночью в Благовещенске машины, занялась полиция
В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали ночной инцидент в Благовещенске. Сообщалось, что по адресу: Игнатьевское шоссе, 10/4, молодые люди пинали и обливали припаркованные машины.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве, 18 июня в полицию обратилась жительница города – она сообщила, что у одной из машин поврежден бампер. На место выехал участковый, информация подтвердилась. Повреждения авто были зафиксированы, по данному факту МО МВД России «Благовещенский» проводит проверку.
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