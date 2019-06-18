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С запуском второй очереди «Северного» из кранов благовещенцев потекут подземные воды Зеи

С запуском второй очереди «Северного» из кранов благовещенцев потекут подземные воды Зеи
Фото: пресс-служба Амурского РО ЛДПР

В Амурской области с рабочим визитом побывал член Совета Федерации Иван Абрамов. Вместе с представителями администрации и «Амурских коммунальных систем» он посетил водозаборы «Амурский» и «Северный». В частности, сенатор осмотрел строительную площадку второй очереди водозабора «Северный», которую затопило во время наводнения 2013 года.

Строительство второй очереди сооружения началось в 2007 году, но в 2013 году строительная площадка была подтоплена и финансирование работ прекратилось. Представители «Амурских коммунальных систем» рассказали Ивану Абрамову, что для завершения строительства водозабора требуется более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Амурского РО ЛДПР.

«Необходимо возобновить строительство и завершить реконструкцию водозабора. Для этого администрация Благовещенска должна разработать необходимую проектно-сметную документацию, а правительство области – подготовить заявку на выделение финансирования из федерального бюджета для завершения строительства объекта. В Совете Федерации мы будем добиваться того, чтобы этот проект попал в программу "Чистая вода" национального проекта "Экология" и получил необходимое финансирование», – пообещал Иван Абрамов.

Также сенатору рассказали о работе существующего водозабора «Северный», для которого в качестве источника определено месторождение подземных вод «Моховое» – оно находится в пяти километрах от города в пойме Зеи, таким образом вода туда поступает из подземных вод реки. Проектная производительность водозабора – 50 тысяч кубометров в сутки.

После водозабора «Северный» Иван Абрамов осмотрел водозабор «Амурский», который станет выполнять функцию резервного в том случае, если завершится реконструкция и будет введена в эксплуатацию вторая очередь водозабора «Северный». В этом случае именно «Северный» примет на себя основную нагрузку по обеспечению водой жителей Благовещенска.

Действующий водозабор «Амурский» включает в себя два комплекса. Первый, производительностью 18 тысяч кубометров в сутки эксплуатируется с 1964 года, а второй производительностью 30 тысяч кубометров в сутки запущен в 1976 году. В качестве источника для водозабора используется вода из Амура.

По мнению сенатора, наряду с необходимостью реконструкции систем водоснабжения, необходимо уделить внимание вопросам модернизации напорных канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации.

«Большинство очистных сооружений действительно требует полной модернизации с изменением технологии очистки. Сегодня их средний физический износ составляет более 70 %. Строительство и модернизация очистных сооружений ведутся низкими темпами из-за недостаточного финансирования. Сейчас начинается масштабная работа в рамках национальных проектов, и в этом ключе постараемся добиться выделения средств из федерального бюджета для строительства и модернизации комплексов очистных сооружений и объектов водопроводно-канализационного хозяйства и в Благовещенске, и в целом по Амурской области», – пояснил Иван Абрамов.

Сообщается, что ранее парламентарий поднял вопрос неудовлетворительного экологического состояния и необходимости очистки реки Амур перед министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Член Совета Федерации предложил федеральному министерству разработать и включить в национальный проект «Экология» конкретные мероприятия по экологическому оздоровлению Амура, протекающего сразу по нескольким дальневосточным регионам: Забайкалью, Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    про поземные воды Зеи как то не понятно

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Главное, это чоб при запуске "Метеора" из крана благовещенцев не потёк "гептил" НДМГ.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    звучит угрожающе

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    вот если бы пиво полилось...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    может подводные земли?)))) из крана...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Кроненберг

    про поземные воды Зеи как то не понятно



    Да все понятно: "...с рабочим визитом побывал".

    А все остальное: "В Совете Федерации мы будем добиваться того, чтобы этот проект попал в программу "Чистая вода" национального проекта "Экология" и получил необходимое финансирование», – пообещал Иван Абрамов" , - можно смело игнорировать. Вот и все "подземные воды"

  • Mainer

    Mainer
    48 минут назад

    Кроненберг

    про поземные воды Зеи как то не понятно



    +

    Да, в тексте заметки об этом ни слова

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