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В Австралии питон съел целиком огромного крокодила

В Австралии питон съел целиком огромного крокодила
Фото: Martin Muller в Facebook

В штате Австралии мужчина сфотографировал, как питон целиком съел крокодила. По словам специалистов, питон этого вида может проглотить кого угодно.

Мартин Мюллер (Martin Muller) плыл по горной реке и заметил питона, который доедал тело огромного крокодила. Путешественник смог сделать фотоснимки. На фото видно, как змея постепенно поглощает рептилию.

Мужчина опубликовал изображения в Facebook. Пользователи в комментариях посчитали, что это фотошоп. Однако позже специалисты убедили, что фото реальное. Большинство стало интересоваться, безопасно ли было снимать хищников со столь малого расстояния.

Мишель Джонс (Michelle Jones) рассказала в комментариях, что содержит двух оливковых питонов в доме. По ее словам, они не ядовиты и способны проглотить все что угодно, сообщает «Лента.ру».

В апреле 2019 года в Сети появилось видео, в котором маленький ребенок играл со смертельно опасным питоном.

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#животные

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