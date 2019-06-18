В Белогорске военнослужащего осудили за самоволку

Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который ушел в самоволку. Рядовой одной из войсковых частей 5 февраля 2019 года не явился в срок на место службы без уважительных причин.

Где он находился 23 дня, неизвестно. Задержали мужчину сотрудники военной комендатуры. Приговором суда рядовому назначено наказание в виде ограничения по военной службе на один год, с удержанием из его денежного довольствия в доход государства 15 %, сообщает «Амур28.инфо» со ссылкой на военный следственный отдел по Белогорскому гарнизону.

Просмотров всего: 621

#Белогорск #военные #происшествия #суды

распечатать

Александр Авдеев