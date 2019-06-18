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В Белогорске военнослужащего осудили за самоволку

В Белогорске военнослужащего осудили за самоволку
Фото: ru.depositphotos.com

Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который ушел в самоволку. Рядовой одной из войсковых частей 5 февраля 2019 года не явился в срок на место службы без уважительных причин.

Где он находился 23 дня, неизвестно. Задержали мужчину сотрудники военной комендатуры.

Приговором суда рядовому назначено наказание в виде ограничения по военной службе на один год, с удержанием из его денежного довольствия в доход государства 15 %, сообщает «Амур28.инфо» со ссылкой на военный следственный отдел по Белогорскому гарнизону.

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#Белогорск #военные #происшествия #суды

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