На форуме «Армия-2019» в Белогорске покажут работу салютных расчетов

Фото: structure.mil.ru

В Белогорске с 28 по 30 июня состоится международный военно-технический форум «Армия-2019». Гостей мероприятия ждут на полигоне Белогорский – им покажут немало интересного.

Амурчане увидят «практические действия в наступлении усиленного мотострелкового взвода с применением стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин, а также работу артиллерийских подразделений по проведению артиллерийского салюта холостым выстрелом». Кроме того, на полигоне будет развернута выставка более 20 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В частности, жители области смогут познакомиться с танком Т-80БВ, САУ «Акация» и «Гиацинт», реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ураган», пусковой установкой тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», зенитно-ракетными комплексами «Бук», техникой связи и беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

В ходе мероприятий форума будут работать пункт отбора на военную службу по контракту, палатки «Военторга».

В парке имени Маргелова с 28 по 30 июня будет работать выставка экипировки, военной формы, индивидуальных рационов питания, стрелкового оружия и переносных средств связи. Кроме того, для амурчан военнослужащие Восточного военного округа развернут 12 единиц вооружения. Это – бронированный автомобиль «Тигр», РСЗО «Град», БЛА «Орлан-10», топографический комплекс ПНГК-1, техника РЭБ и связи, ремонтные машины.

Там же состоятся показательные выступления разведывательного подразделения по армейскому рукопашному бою и строевой подготовке.

В рамках работы форума спланировано проведение круглого стола с участием профессорско-преподавательского состава ДВОКУ.

Гостей мероприятия угостят «солдатской кашей» и чаем.