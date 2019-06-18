«Горсть памяти», «Черные береты», «Народный музей»: в Благовещенске отметят День памяти и скорби

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В Благовещенске в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны пройдет ряд памятных мероприятий. Откроет их концерт группы «Черные береты». Группа морской пехоты Балтийского Флота выступит на площади ОКЦ с лучшими военно-патриотическими песнями 19 июня в 18:00.

В Благовещенск «Черные береты» приедут из Балтийска Калининградской области в рамках гастролей по Дальнему Востоку. В областной столице музыканты окажутся впервые, за исключением руководителя ансамбля, который учился в ДВОКУ, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

21 июня в 12:00 в библиотеке «Центральная» откроют информационно-методический центр по развитию общественных и ведомственных музеев Благовещенска «Народный музей». Каждый благовещенец сможет поделиться историями людей, которые внесли вклад в развитие малой родины. Накануне Дня памяти и скорби здесь представят экспозицию о судьбе ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн Ахуна Закиева. Он защищал Дорогу жизни во время блокады Ленинграда в составе 705 истребительно-противотанкового артиллерийского полка, удостоен медали «За боевые заслуги». В фойе разместят 45-миллиметровую пушку, винтовку Мосина, пистолет-пулемёт Шпагина, противотанковое ружье Дегтярева и награды, принадлежащие участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Василию Павлову.

22 июня в 4 утра на площади Победы пройдет традиционная акция «Свеча памяти», где пришедшие зажгут свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 10:00 состоятся церемонии возложения венков к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Победы) и к памятнику защитникам Отечества у здания ДК (с. Плодопитомник).

В 11:00 в горпарке клуб мотолюбителей «МотоПатриот» проведет вторую историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, посвященную Дню памяти и скорби. Реконструкцию боя проведут в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.

В 12:00 начнется всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Она пройдет одновременно во всех городах страны в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акцию курирует Минобороны страны.

Памятные мероприятия в Благовещенске пройдут сразу в трех местах: в поселке Новый, возле братской могилы бойцов 100-го отдельного пулеметного батальона 101-го Краснознаменного укрепрайона, которые погибли в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии в августе-сентябре 1945 года; на кладбище на 17 километре у могилы красноармейца Головина, погибшего в 1942 году в бою за Ленинград; на стадионе «Спартак» у могилы красноармейца Григоренко, погибшего в 1942 году под Орлом.

С военных захоронений возьмут землю и увезут в специальных контейнерах в Московскую область, чтобы потом поместить в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил России. Он возводится в военно-патриотическом парке «Патриот» Московской области. В Благовещенске акция пройдет с участием военных комиссариатов, военнослужащих, представителей органов власти, ветеранских организаций и молодежных движений.

В 18:00 на площади Общественно-культурного центра состоится традиционная акция-реквием «Память потомков».

В 20:00 акция с зажжёнными свечами, которые опустят на воду, пройдет в парке Дружбы.

С 7 июня в муниципальных библиотеках Благовещенска работают книжные выставки, посвященные Дню памяти и скорби, проходят познавательные беседы с читателями.