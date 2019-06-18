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сегодня, 15:04 1

Амурчанин снял на видео велосипедиста, ехавшего со скоростью 70 километров в час

Амурчанин снял на видео велосипедиста, ехавшего со скоростью 70 километров в час
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали необычное видео про велосипедиста. Водитель двухколесника следовал по трассе с большой скоростью – 70 километров в час. По всей видимости, он прицепился к машине, которая ехала впереди.

По словам отправителя видео, велосипедист держал путь в сторону ДВОКУ. «Видимо, очень опаздывал», – полагает амурчанин. Он предположил, что водитель двухколесника имеет отношение к училищу.

По данным сайта ruspdd.ru, максимальная скорость движения велосипедистов ограничена в равной степени, как и для других транспортных средств. Так, в черте города запрещено превышать установленный лимит в 60 километров в час.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    15 минут назад

    АИ, скорее всего, пропущено слово "полигона".

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