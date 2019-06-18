Амурчанин снял на видео велосипедиста, ехавшего со скоростью 70 километров в час

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали необычное видео про велосипедиста. Водитель двухколесника следовал по трассе с большой скоростью – 70 километров в час. По всей видимости, он прицепился к машине, которая ехала впереди.

По словам отправителя видео, велосипедист держал путь в сторону ДВОКУ. «Видимо, очень опаздывал», – полагает амурчанин. Он предположил, что водитель двухколесника имеет отношение к училищу.

По данным сайта ruspdd.ru, максимальная скорость движения велосипедистов ограничена в равной степени, как и для других транспортных средств. Так, в черте города запрещено превышать установленный лимит в 60 километров в час.