Начинающие амурские фермеры получат гранты на развитие своих хозяйств
Министерство сельского хозяйства Амурской области подвело итоги конкурса, по предоставлению грантов начинающим амурским фермерам. По итогам отбора средства на развитие получат 16 молодых аграриев.
В 2019 году для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм в конкурсную комиссию поступило 23 заявки. Из них ко второму этапу конкурса допустили 16 начинающих фермеров и 1 семейную животноводческую ферму. Представители последней категории аграриев тоже могли побороться за грант. Последним этапом конкурса было собеседование с начинающими фермерами, где они защищали свои проекты перед конкурсной комиссией, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
К конкурсантам было несколько требований: главы КФХ не могли быть одновременно предпринимателями и соучредителями какого-либо предприятия, ранее они не должны были получать аналогичные гранты. Кроме того фермеры должны были иметь трудовой стаж в сфере сельского хозяйства не менее 3 лет, также владелец КФХ должен был иметь план по дальнейшему развитию хозяйства и постоянно проживать по месту нахождения хозяйства и так далее.
Каждого претендента оценивали по 10 критериям: направление деятельности КФХ, его отдаленность от областного центра, сбыт производимой сельхозпродукции, наличие земельных участков, наличие рекомендательного письма от главы района, наличие/отсутствие КФХ на землях, взятых по программе «Дальневосточный гектар», количество голов скота, планируемое количество скота, приобретенное на деньги гранта, наличие у владельца КФХ собственных средств.
В текущем году на грант начинающим фермерам было выделено 28 миллионов рублей. Из них более 27 миллионов – федеральные средства, 840 тысяч рублей – областные. На развитие семейных животноводческих ферм направлено 23,5 миллионов рублей. 20 миллионов из них – деньги федерального бюджета, 3,5 миллиона рублей – областного.
Гранты начинающим фермерам в Приамурье выделяют в течение 7 лет. За это время их получило 121 КФХ.
С начала 2019 года грантовую поддержку на развитие семейной животноводческой фермы уже получили 18 амурских КФХ. Такая грантовая поддержка амурским фермерам оказывается с 2012 года. С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма. В основном это были фермеры из Благовещенского района–- 18 человек, из Завитинского – 15, Ивановского – 14, Зейского – 12. Чуть меньше в Константиновском районе – 10 и по 9 грантов в Октябрьском и Михайловском районах. В год в области гранты получают более 20 фермеров.
Претендовать на такую грантовую поддержку могут официально зарегистрированные в Приамурье КФХ, работающие не менее двух лет, которые до этого ни разу не получали грант и не имеют вливаний из бюджетов разных уровней.
Материальную помощь оказывают амурским аграриям и в других формах. В частности, предусмотрены различные субсидии, например, на уплаты страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также фермерам полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка полеменного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».
Просмотров всего: 148
#областная власть #сельское хозяйство #финансы