Начинающие амурские фермеры получат гранты на развитие своих хозяйств

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Министерство сельского хозяйства Амурской области подвело итоги конкурса, по предоставлению грантов начинающим амурским фермерам. По итогам отбора средства на развитие получат 16 молодых аграриев.

В 2019 году для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм в конкурсную комиссию поступило 23 заявки. Из них ко второму этапу конкурса допустили 16 начинающих фермеров и 1 семейную животноводческую ферму. Представители последней категории аграриев тоже могли побороться за грант. Последним этапом конкурса было собеседование с начинающими фермерами, где они защищали свои проекты перед конкурсной комиссией, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

К конкурсантам было несколько требований: главы КФХ не могли быть одновременно предпринимателями и соучредителями какого-либо предприятия, ранее они не должны были получать аналогичные гранты. Кроме того фермеры должны были иметь трудовой стаж в сфере сельского хозяйства не менее 3 лет, также владелец КФХ должен был иметь план по дальнейшему развитию хозяйства и постоянно проживать по месту нахождения хозяйства и так далее.

Каждого претендента оценивали по 10 критериям: направление деятельности КФХ, его отдаленность от областного центра, сбыт производимой сельхозпродукции, наличие земельных участков, наличие рекомендательного письма от главы района, наличие/отсутствие КФХ на землях, взятых по программе «Дальневосточный гектар», количество голов скота, планируемое количество скота, приобретенное на деньги гранта, наличие у владельца КФХ собственных средств.

В текущем году на грант начинающим фермерам было выделено 28 миллионов рублей. Из них более 27 миллионов – федеральные средства, 840 тысяч рублей – областные. На развитие семейных животноводческих ферм направлено 23,5 миллионов рублей. 20 миллионов из них – деньги федерального бюджета, 3,5 миллиона рублей – областного.

Гранты начинающим фермерам в Приамурье выделяют в течение 7 лет. За это время их получило 121 КФХ.

С начала 2019 года грантовую поддержку на развитие семейной животноводческой фермы уже получили 18 амурских КФХ. Такая грантовая поддержка амурским фермерам оказывается с 2012 года. С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма. В основном это были фермеры из Благовещенского района–- 18 человек, из Завитинского – 15, Ивановского – 14, Зейского – 12. Чуть меньше в Константиновском районе – 10 и по 9 грантов в Октябрьском и Михайловском районах. В год в области гранты получают более 20 фермеров.

Претендовать на такую грантовую поддержку могут официально зарегистрированные в Приамурье КФХ, работающие не менее двух лет, которые до этого ни разу не получали грант и не имеют вливаний из бюджетов разных уровней.

Материальную помощь оказывают амурским аграриям и в других формах. В частности, предусмотрены различные субсидии, например, на уплаты страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также фермерам полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка полеменного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».