В Приамурье в течение 3 дней будет прерываться теле- и радиовещание

В Благовещенске и Благовещенском районе в течение трех дней – 21, 24 и 25 июня возможны перерывы в вещании телевизионных и радиоканаловх.

Перерывы запланированы в каждый из дней с 9:15 утра до 17 вечера. В указанный период будут планово обследовать антенно-мачтовое сооружение, сообщает Амурский ОРТПЦ. Отключения технологического оборудования не превысит суммарно 8 часов за указанный период. Амурский ОРТПЦ приносит извинения за возможные неудобства.

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Любовь Чуприна