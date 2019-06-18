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Большинство участников опроса на Амур.инфо не верят в востребованность моста

Большинство участников опроса на Амур.инфо не верят в востребованность моста
Фото: www.amur.info

«Будет ли мост Благовещенск – Хэйхэ востребован среди обычных амурчан?» – спросила редакция ИА «Амур.инфо» у читателей. На вопрос пожелали ответить 990 человек. 434 из них ответили отрицательно, 310 – положительно.

Среди тех, кто считает, что трансграничный мост должен быть востребован среди амурчан, мнения разделились следующим образом. «Да, мне комфортнее ездить в Китай на своем автомобиле», – сообщили 87 человек (8,8 % от общего количества участников опроса). «Да, ездить на своем транспорте финансово выгоднее», – считают 30 респондентов (3 %). «Да, это значительно сэкономит время», – рассчитывают 28 опрошенных (2,8 %). «Да, если по мосту будут ездить маршрутные автобусы и такси», – такой вариант выбрали 165 человек (16,7 %).

Из тех, кто негативно оценивает востребованность моста, преобладает вариант «Нет, поездки через мост будут обходиться дорого», – его предпочли 190 человек (19,2 %). «Нет, придется оформлять дополнительные документы», – уверены 108 респондентов (10,9 %). «Нет, людям привычнее и удобнее ездить по старинке», – так ответили 102 участника опроса (10,3 %). «Нет, не у всех есть личный автомобиль», – отмечают 34 пользователя (3,4 %).

234 опрошенных (23,6 %) пока не интересуются возможностью пользоваться мостом – они ответили: «Мне все равно».

Графу «Другой вариант» отметили 12 человек (1,2 %). Амур.инфо цитирует их высказывания:

  • – не смогут амурчане ездить на своих авто в Китай. Китайское законодательство это запрещает, а наши чиновники и не думали об этом договариваться;
  • – я Китай не посещаю, мне ни мост, ни канатка не нужны. А вот где новый мост через Зею, который, как воздух, необходим жителям области?
  • – а сколько будет стоить проезд через мост и стоянка авто на китайском берегу?
  • – считаю, что российские автомобилисты не готовы к реалиям китайских дорог;
  • – в Китай на своем авто? Вы в своем уме?
  • – не нужен мост. Это опасно;
  • – нет;
  • – мост для китайцев. Амурчанам он не нужен;
  • – если предложение будет приемлемо, то да. А пока условия неизвестны, гадание не имеет смысла;
  • – однобокий опрос – а экономическое развитие Благовещенска не учитывается?
  • – кто вообще сказал, что вас пустят в Китай на своем автомобиле? Где этот вариант ответа?
  • – нет! Думаю, новый маршрут будет сложнее, чем нынешний.

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Редакция предлагает читателям поделиться своими планами на отпуск.

Как вы планируете провести отпуск в этом году?

Собираюсь поехать в Европу

Поеду в Юго-Восточную Азию, там туры дешевле

Хотел ехать в Таиланд, но боюсь лихорадки денге

Люблю отдыхать в Приморье

Еду на Черноморское побережье

Никуда не поеду, нет денег

Забыл, что такое отпуск – все время работаю

Предпочитаю отдыхать зимой

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