Большинство участников опроса на Амур.инфо не верят в востребованность моста

«Будет ли мост Благовещенск – Хэйхэ востребован среди обычных амурчан?» – спросила редакция ИА «Амур.инфо» у читателей. На вопрос пожелали ответить 990 человек. 434 из них ответили отрицательно, 310 – положительно.

Среди тех, кто считает, что трансграничный мост должен быть востребован среди амурчан, мнения разделились следующим образом. «Да, мне комфортнее ездить в Китай на своем автомобиле», – сообщили 87 человек (8,8 % от общего количества участников опроса). «Да, ездить на своем транспорте финансово выгоднее», – считают 30 респондентов (3 %). «Да, это значительно сэкономит время», – рассчитывают 28 опрошенных (2,8 %). «Да, если по мосту будут ездить маршрутные автобусы и такси», – такой вариант выбрали 165 человек (16,7 %).

Из тех, кто негативно оценивает востребованность моста, преобладает вариант «Нет, поездки через мост будут обходиться дорого», – его предпочли 190 человек (19,2 %). «Нет, придется оформлять дополнительные документы», – уверены 108 респондентов (10,9 %). «Нет, людям привычнее и удобнее ездить по старинке», – так ответили 102 участника опроса (10,3 %). «Нет, не у всех есть личный автомобиль», – отмечают 34 пользователя (3,4 %).

234 опрошенных (23,6 %) пока не интересуются возможностью пользоваться мостом – они ответили: «Мне все равно».

Графу «Другой вариант» отметили 12 человек (1,2 %). Амур.инфо цитирует их высказывания:

– не смогут амурчане ездить на своих авто в Китай. Китайское законодательство это запрещает, а наши чиновники и не думали об этом договариваться;

– я Китай не посещаю, мне ни мост, ни канатка не нужны. А вот где новый мост через Зею, который, как воздух, необходим жителям области?

– а сколько будет стоить проезд через мост и стоянка авто на китайском берегу?

– считаю, что российские автомобилисты не готовы к реалиям китайских дорог;

– в Китай на своем авто? Вы в своем уме?

– не нужен мост. Это опасно;

– нет;

– мост для китайцев. Амурчанам он не нужен;

– если предложение будет приемлемо, то да. А пока условия неизвестны, гадание не имеет смысла;

– однобокий опрос – а экономическое развитие Благовещенска не учитывается?

– кто вообще сказал, что вас пустят в Китай на своем автомобиле? Где этот вариант ответа?

– нет! Думаю, новый маршрут будет сложнее, чем нынешний.

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Редакция предлагает читателям поделиться своими планами на отпуск.