Амурчанин пожаловался на «физическое воздействие» полицейских, а сам ударил следователя

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Сковородино. 32-летнего мужчину обвиняют в насилии в отношении представителя власти – следователя.

По версии следствия, амурчанин был приглашен в следственный отдел по Сковородинскому району. Предполагалось, что мужчина даст объяснения по его заявлению об «оказании на него физического воздействия» полицейскими. На предложение следователя рассказать об обстоятельствах происшедшего житель Сковородина ударил представителя власти кулаком в лицо, причинив ушиб мягких тканей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сковородинский районный суд. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, дебоширу могут назначить до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.