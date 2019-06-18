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Амурчанин пожаловался на «физическое воздействие» полицейских, а сам ударил следователя

Амурчанин пожаловался на «физическое воздействие» полицейских, а сам ударил следователя
Фото: ru.depositphotos.com

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Сковородино. 32-летнего мужчину обвиняют в насилии в отношении представителя власти – следователя.

По версии следствия, амурчанин был приглашен в следственный отдел по Сковородинскому району. Предполагалось, что мужчина даст объяснения по его заявлению об «оказании на него физического воздействия» полицейскими. На предложение следователя рассказать об обстоятельствах происшедшего житель Сковородина ударил представителя власти кулаком в лицо, причинив ушиб мягких тканей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сковородинский районный суд. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, дебоширу могут назначить до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #Сковородино

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    42 минуты назад

    В данном предложении, ключевое слово, МОГУТ. Взяли бы и "впаяли" 5(!) лет, чтобы другим не повадно было. Сейчас начнётся, учитывая раскраивание, нахождение на иждивении маленького ребёнка, признание вины, способствование следствию и т.д.. В итоге, получит от силы штраф и 1-2 года условно.

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    да следак таки нечаянно об угол стола ударился,когда заяву заявитель не захотел забирать))

  • Noir

    Noir
    2 минуты назад

    Интересная история, пришел давать показания по своему заявлению на полицейских, в итоге сам сядет за то что ударил следователя. Больше на подставу похоже, либо просто неадекватен человек.

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