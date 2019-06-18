В Благовещенске стартовал конкурс на проект фасада выставочного зала, уже есть желающие

Фото: Амур.инфо

В Амурском областном краеведческом музее начали принимать заявки от желающих разработать проект фасада выставочного зала на 50-летия Октября. Знакомиться с конкурсными работами и принимать по ним решение будет комиссия из пяти человек. Двое благовещенцев уже изъявили желание принять участие в конкурсе.

Организаторами выступают Амурский областной краеведческий музей и общественный совет при министерстве культуры и национальной политики Приамурья.

Конкурс будет проходить с 17 по 30 июня. От участников ждут варианты эскизов фасада выставочного зала в электронном виде. При этом графическая подача «должна быть выполнена в корректном для восприятия масштабе, оформлена автором в любой технике по усмотрению автора, более наглядно раскрывающей его идею, и содержать следующий перечень материалов: эскизные изображения фасада; перспектива (3D визуализация, увязка с кварталом); планы, развертки, разрезы ключевых узлов и объектов.

К участию в конкурсе приглашаются организации всех форм собственности, творческие мастерские, студии и отдельные специалисты (архитекторы, дизайнеры). Главное требование к участникам – они должны иметь профессиональное образование и опыт работы в указанной сфере деятельности.

Решение по работам будет принимать конкурсная комиссия, в которую войдут пять человек. Среди них: Елена Борисовна Коробий – декан факультета дизайна и технологии АмГУ, а также заслуженный архитектор России Людмила Анатольевна Чаюн. Остальные кандидатуры пока согласовываются, сообщили в музее, однако известно, что в комиссию должны войти представители от городского управления архитектуры и градостроительства и общественного совета при минкультуры и национальной политики Амурской области.

Оценивать эскизы будут по 3-балльной системе по следующим критериям: гармоничное художественное соотношение элементов фасада; гармоничное стилистическое соотношение, не выпадающее из архитектурного ансамбля; реалистичность реализации проекта; возможность реализации проекта в кратчайшие сроки при сложившихся экономических условиях; оригинальность и профессионализм исполнения и подачи.

Работы участников разместят на официальном сайте музея, где 1 июля будет организовано общественное обсуждение и голосование. Итоги конкурса комиссия объявит 2 июля.

«При подведении итогов конкурсная комиссия вправе учитывать результаты общественного обсуждения и голосования», – говорится в документации.

Главный приз – договор на разработку дизайн-проекта выставочного зала на сумму 100 тысяч рублей.

В музее сообщили, что два человека уже выразили желание предложить свой эскиз. Их имена пока держат в секрете, но известно, что один из них многим благовещенцам хорошо знаком.

Как сообщало Амур.инфо, конкурс на лучший эскиз фасада в городе объявили после того, как подвергся критике презентованный ранее проект, который разработала дизайнер из Хабаровска.