Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 2

Соцсети: в Свободном нашли рогатую голову

Соцсети: в Свободном нашли рогатую голову
Фото: instagram.com/svbnews

Инстаграм-паблик svbnews 18 июня опубликовал фотографии, которые, как утверждается, сделаны в городе Свободный. На кадрах видна голова рогатого животного – она лежит возле проезжей части. Судя по всему, голова находилась в черном пакете.

«Вот такие страшные находки можно обнаружить в Ударном (микрорайон Свободного – Прим. ред.), возле самого въезда в город. Браконьеры совсем обнаглели», – пишет паблик.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Просмотров всего: 761

#животные #происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия 3

Амурчанин пожаловался на «физическое воздействие» полицейских, а сам ударил следователя
Происшествия

В Благовещенске автомобиль сбил подростка-пешехода

Происшествия 4

В Благовещенске ночью молодые люди пинали и обливали машины (видео)
Происшествия 7

Аэроград «Приамурье» обвиняется в нарушении безопасности полетов и прыжков с парашютом
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Молодцы что нашли.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    43 минуты назад

    Цыгане колдовали?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь