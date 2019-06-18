Соцсети: в Свободном нашли рогатую голову
Инстаграм-паблик svbnews 18 июня опубликовал фотографии, которые, как утверждается, сделаны в городе Свободный. На кадрах видна голова рогатого животного – она лежит возле проезжей части. Судя по всему, голова находилась в черном пакете.
«Вот такие страшные находки можно обнаружить в Ударном (микрорайон Свободного – Прим. ред.), возле самого въезда в город. Браконьеры совсем обнаглели», – пишет паблик.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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