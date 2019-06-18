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Амурчан, совершивших социально ответственные поступки, наградят

Амурчан, совершивших социально ответственные поступки, наградят
Фото: Амур.инфо

Амурская Общественная палата объявила конкурс, который определит самые значимые и социально ответственные поступки амурчан. Конкурс проходит в рамках масштабного проекта «Область живет». Заявки принимают с 11 июня по 14 августа.

В конкурсе 5 номинаций: «Во имя жизни» (спасение жизни другого человека или группы людей; предотвращение преступлений, аварий и иных ЧС), «Гражданская позиция» (реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения области), «Забота о людях» (волонтерская, добровольческая деятельность), «Большое сердце» (значительная забота об усыновленных,удочеренных детях), «Семейные ценности» (многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, «золотые» семьи).

Все желающие могут подать заявку в выбранной номинации в отношении себя, своего родственника, знакомого или коллеги. Выдвигать номинантов могут как физические лица, так и организации.

Строгое соответствие критериям не является обязательным, главное, чтобы поступок был действительно значимым. Заявки принимаются на электронный адрес op-adm@mail.ru с пометкой «Поступки и люди», заявки на бумажном носителе – в Общественной палате Амурской области. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте региональной Общественной палаты.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Я 1

    Я 1
    44 минуты назад

    Шибануться, ветки гнутся!!! На конкурсной основе!!! А взять и как положено наградить, поощрить всех почему нельзя?

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