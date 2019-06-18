Где купить прикольные резиновые сапоги
Завтра нам прогнозируют дождь, а это повод продолжить полезную рубрику. Недавно мы рассказали о том, где купить оригинальные зонты, стоимостью не дороже 1 000 рублей. Сегодня покажем топ-14 прикольных резиновых сапог, которые спасут от влаги летом, осенью и весной, а еще не оставят вас без внимания со стороны окружающих.
Открывают наш топчик укороченные резиновые сапожки с треугольным принтом. Стоят они всего 2 094 рубля.
Есть укороченные красные за 1 522 рубля. Они же есть и в черном цвете.
Можно купить сапожки цвета марсала за 1 188 рублей. Но глубокие лужи в них не перейти, так как промокнут резиновые боковые вставки.
Любительницы фламинго могут порадовать себя сапожками за 2 011 рублей.
А любительницы цветов за такую же сумму могут прикупить обувь с розами.
Сейчас сапожки со змеиным принтом стоят 4 176 рублей, но на днях цена опустится до 2 714. Понравились? Успевайте урвать со скидкой! По качеству отменные!
А за 942 рубля можно стать обладателем леопардовых сапог.
С высокой голенью хорошие резиновые сапоги будут стоить 3 712 рублей.
Есть и дешевле – за 1 780 рублей.
Хочется в дождь выглядеть изящно и грациозно – нет проблем, заказывайте на каблуке. Они не относятся к разряду резиновых сапог, к которым мы привыкли. Их носят даже в хорошую погоду, но можно и в дождь. Почему нет?
Сапожки на шпильке стоят 1 832 рубля. Есть такие в кислотно-желтом и телесном цветах. Если к ним приобретете яркие капроновые носочки, точно соберете все внимание к своей персоне!
Не нравится шпилька – покупайте за 1 744 рубля на толстом каблуке.
Для смелых особ есть ботфорты за 4 908 рублей.
Можно приобрести и ботиночки на шнуровке и толстом каблуке. Стоят такие 2 586 рублей. Не нравится рыжая подошва – выбирайте с белой или телесной.
Не нравится идея ходить в резиновых сапогах в дождь – покупайте просто чехлы на обувь за 736 рублей.
А напоследок маленький бонус: в течение одного-двух дней на «АлиЭкспресс» скидки, поэтому цена многих резиновых сапог будет меньше на 100-200 рублей (а в некоторых случаях – и в полцены). Не прозевайте момент!
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