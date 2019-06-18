Сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке проверит ФАС

Информацию о резком подорожании топлива на независимых АЗС в Сибири и на Дальнем Востоке проверят Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщил Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего вопросы топливно-энергетического комплекса.

Разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

«В частности, <...> говорится о заправках "Газпром нефти" и некоторых других. Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа и Сибири по поручению правительства проверяются ФАС и Минэнерго, однако они могут носить лишь единичный характер. В целом компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок», – сказал Джус после совещания Козака с представителями крупнейших нефтяных компаний. И отметил, что в среднем по стране существенных ценовых диспропорций в рознице не зафиксировано, «рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

По данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 и 10 копеек. При этом в ДФО темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на Аи-92 выросли на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр, на Аи-95 – на 67 копеек, до 47,51 рубля за литр, сообщает ТАСС.

По соглашению с правительством, нефтяники должны сдерживать рост цен на топливо до июля 2019 года, повысив их в начале года на 1,7 % из-за повышения НДС, а также на уровень прогнозной среднемесячной инфляции. Правительство в свою очередь пообещало не вводить экспортные пошлины на нефтепродукты.

Во второй половине мая 2019 года топливо в России снова подорожало. Как сообщало Амур.инфо, например, в Благовещенске, рост цен на бензин составил 25 копеек за литр, цена на дизтопливо осталась на прежнем уровне.