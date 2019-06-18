В Благовещенске ночью молодые люди пинали и обливали машины (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеоролики, сделанные в ночное время 18 июня в Благовещенске. По адресу: Игнатьевское шоссе, 10/4, камеры наружного наблюдения запечатлели хулиганские выходки двух молодых людей.

Парни пинали припаркованные автомобили, а также обливали их какой-то жидкостью. Также видно, что они толкали друг друга. Владелец одной из машин отмечает, что как таковых повреждений на авто нет, но «хочется припугнуть» парней за хулиганство.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области.