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сегодня, 13:23 4

В Благовещенске ночью молодые люди пинали и обливали машины (видео)

В Благовещенске ночью молодые люди пинали и обливали машины (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеоролики, сделанные в ночное время 18 июня в Благовещенске. По адресу: Игнатьевское шоссе, 10/4, камеры наружного наблюдения запечатлели хулиганские выходки двух молодых людей.

Парни пинали припаркованные автомобили, а также обливали их какой-то жидкостью. Также видно, что они толкали друг друга. Владелец одной из машин отмечает, что как таковых повреждений на авто нет, но «хочется припугнуть» парней за хулиганство.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Молодёжь нынче ссыкатливая пошла. Когда исподтишка, да толпой, они "Херои", а чуть, что, так сразу показывают свою внутреннею сущность.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Не надо "припугивать". Надо наказывать.

  • Ekaterinatt

    Ekaterinatt
    56 минут назад

    Конченные, больше и сказать нечего.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    6 минут назад

    На видео вполне можно рассмотреть как минимум одного из этой парочки. Пиво в руках куплено видимо где-то поблизости. Наверняка можно поднять записи с камер торговых точек. в период часа-двух до этого. А там, если картой платили - в два счета личности выяснятся.

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