Стала известна дата открытия скейт-парка в Благовещенске

На территории за Общественно-культурным центром установили специальные конструкции для занятия молодежными видами спорта: трамплин с платформой, фанбокс с пирамидой, рампу для прыжков с платформой, горку, тумбу, рампу мини-пайп, грайбокс, рампу для прыжков, рейл Бридж прямой, рейл Кинк с уклоном.

На площадке будет работать система видеонаблюдения, установят урны и ограждение. На создание и благоустройство скейт-парка из городского бюджета было выделено 6 миллионов рублей.

Территория для скейтбординга на территории ОКЦ впервые появилась в 2010 году. Тогда это был первый подобный проект в Амурской области. Со временем конструкции устарели, а после наводнения 2013 года испортилось и покрытие площадки. В итоге осенью 2017 года скейт-парк убрали. По словам руководства ОКЦ он стал небезопасным для детей, которые там катались. В этот раз строители поменяли бетонное основание скейт-парка, сделав его монолитным.