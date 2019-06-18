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До плюс 29: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня

До плюс 29: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня
Фото: Амур.инфо

19 июня на северо-западе Амурской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, в большинстве районов облачно с прояснениями. Пойдет дождь, местами – гроза.

Северный, северо-восточный ветер разгонится до 3-8, в порывах – до 12-17 метров в секунду. Температура ночью снизится до 7...12, местами по северу – до 0...5. Днем поднимется до плюс 14...19, по северо-западу – до 24...29.

В Благовещенске облачно с прояснениями, ночью и днем пройдет дождь. Ветер с севера разовьет скорость 3-8, в порывах – 11-16 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 11...13, днем – 17...19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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