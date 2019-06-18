Амурские приставы и автоинспекторы будут брать на дорогах штрафы с должников

С 17 по 26 июля госавтоинспекторы совместно с судебными приставами проведут профилактическую акцию «Должник». Она направлена на взыскание штрафов за административные правонарушения с граждан, уклоняющихся от их оплаты. Патрулировать будут дороги Благовещенска и Благовещенского района.

С начала 2019 года сотрудники госавтоинспекции направили почти 5 тысяч постановлений в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов.

Административный штраф необходимо выплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу.

За неуплату административного штрафа в срок в отношении граждан составляется административный материал по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Она предусматривает выплату штрафа в двукратном размере от невыплаченной суммы либо административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Решение принимают судебные органы.

Информацию об имеющихся штрафах за нарушение правил дорожного движения можно получить на портале Госуслуг либо в подразделении госавтоинспекции.