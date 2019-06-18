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Амурские приставы и автоинспекторы будут брать на дорогах штрафы с должников

Амурские приставы и автоинспекторы будут брать на дорогах штрафы с должников

С 17 по 26 июля госавтоинспекторы совместно с судебными приставами проведут профилактическую акцию «Должник». Она направлена на взыскание штрафов за административные правонарушения с граждан, уклоняющихся от их оплаты. Патрулировать будут дороги Благовещенска и Благовещенского района.

С начала 2019 года сотрудники госавтоинспекции направили почти 5 тысяч постановлений в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов.

Административный штраф необходимо выплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу.

За неуплату административного штрафа в срок в отношении граждан составляется административный материал по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Она предусматривает выплату штрафа в двукратном размере от невыплаченной суммы либо административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Решение принимают судебные органы.

Информацию об имеющихся штрафах за нарушение правил дорожного движения можно получить на портале Госуслуг либо в подразделении госавтоинспекции.

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#закон

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Интересно! А разве это не будет являться остановкой авто без причины? Насколько известно останавливать можно в случаях нарушения ПДД м проверка документов на стационарных постах. Или чего изменилось?

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    операторы машинного доения

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Бомж_ик

    Интересно! А разве это не будет являться остановкой авто без причины? Насколько известно останавливать можно в случаях нарушения ПДД м проверка документов на стационарных постах. Или чего изменилось?



    Ваша информация устарела

Показать все (3) Обсудить на форуме
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