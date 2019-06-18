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сегодня, 12:23 10

Дмитрий Медведев собирается на Дальний Восток

Дмитрий Медведев собирается на Дальний Восток
Фото: ru.depositphotos.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается летом провести заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Визит запланирован на ближайшие два месяца.

«В ближайшие пару месяцев я проведу заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа», – сообщил он на совещании со своими заместителями.

Пока глава кабинета министров подписал ряд документов, направленных на дальнейшее стимулирование развития дальневосточных регионов. В частности, в Республике Бурятия создается территория опережающего развития, работать в которой сможет не только крупный бизнес, но и небольшие инвесторы. «Там минимальный объем капитальных вложений – 500 тысяч рублей», – объяснил премьер.

Кроме того, правительство корректирует правила финансирования государственных программ в рамках исполнения федерального бюджета. Для регионов Дальнего Востока он устанавливает минимальный порог по трансфертам на капитальное строительство и инвестиции в госпроекты.

Также Медведев подписал распоряжение с изменениями в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики до 2025 года в дальневосточных территориях. Такая необходимость возникла после включения в прошлом году Бурятии и Забайкальского края в ДФО: местным крупным промышленным предприятиям требуются специалисты, которые будут запускать новые проекты и создавать современную образовательную базу. Поэтому в Бурятии планируется открыть филиал Московского авиационного института на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, а в Забайкальском крае начнет работу филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», пишет «Российская газета».

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#визиты #Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    в Благовещенске нужно создавать филиалы московских ВУЗов

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Ковровую дорожку ему приготовьте, многокиллометровую.

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Надо местному правительству приготовить для Димона список мест, где неплохие селфи получаются.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Кроненберг

    в Благовещенске нужно создавать филиалы московских ВУЗов



    Открою вам великую тайну...



    Только тссс! Никому!



    Финколледж ужО более десятка лет как Благовещенский филиал вот этого универа - Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»





  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    ну все начинайте мыть дорожные знаки с мылом и развалины баннерами укрывать!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Путин назвал Афон источником духовной силы для православных. Медведев поправил - Айфон

  • ay

    ay
    1 час назад

    Нет информации, когда конкретно прибудет ДАМ на Дальный Восток, но доподлинно известно, что вчерась толстый Ил (для свиты) президентского отряда прилетел в Хабруйск.

  • Alexx555

    Alexx555
    1 час назад

    Ну теперь на дв всё хорошо будет так что радуемся, радуемся и хлопаем, очередной дармоед удостаивает своим посещением, ура!!!

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    9 минут назад

    Он едет нам сообщить о том, чо денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения. Бюджет перелета на личном самолете 1 млн.руб. И домой. Командировка была, отчитался, все нормально.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    6 минут назад

    опять по верхушкам, а к народу нет, нельзя..... вилы лопаты. Земли на ДВ много.

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