В России изменился порядок перехода из одного пенсионного фонда в другой

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В России изменился порядок смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Теперь перевести накопительную пенсию из ПФР в НПФ и обратно или поменять один негосударственный пенсионный фонд на другой можно только в клиентских службах Пенсионного фонда лично или через законного представителя.

Услуга доступна и на портале Госуслуг. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу с января 2019 года.

Процедура перехода из одного пенсионного фонда в другой не изменилась. Для перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд либо из одного НПФ в другой по-прежнему необходимо будет заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании и подать заявление о смене страховщика.

Заявление на переход от одного страховщика к другому нужно подать не позднее 1 декабря. Ранее это было необходимо сделать не позднее 31 декабря. Если застрахованное лицо в течение одного года подаст более одного заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений об отказе от смены страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго и последующего заявлений.

Кроме того, теперь при подаче заявления о досрочной смене страховщика через портал Госуслуг или ПФР гражданину будут обязательно сообщать о размере теряемого инвестиционного дохода, учтенного на его счете.

Информацию о своих заявлениях и уведомлениях, дате и способе их подачи, вынесенном решении можно будет найти на портале Госуслуг. При этом сохранилась возможность получить указанные сведения лично в территориальном органе ПФР или выбранном НПФ.

Изменения в законодательстве призваны устранить возможность незаконного перевода пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды с использованием подложных документов. Связано это с деятельностью агентов различных НПФ, которые не всегда корректными способами привлекали клиентов в тот или иной фонд. Зачастую до граждан не доводилась информация о возможных потерях инвестдохода в случае досрочного перехода, либо она не соответствовала действительности.

Переводить накопления без потерь возможно не чаще, чем один раз в 5 лет. Иначе будущий пенсионер понесёт ущерб в виде потери инвестиционного дохода. В 2019 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2013 году, и данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом в 2014 году. Во всех остальных случаях перевод грозит потерей инвестиционного дохода как минимум за текущий год.

На рынке работают 35 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Их список размещён на сайте Центробанка.

Выяснить, стоит ли переводить накопления в 2019 году, можно обратившись лично в Пенсионный фонд по месту жительства. Специалист посмотрит, когда в последний раз менялся страховщик. Эту же информацию можно проверить, запросив выписку из личного лицевого счета, на портале Государственных услуг и в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.