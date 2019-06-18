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В Москве появится миниатюрный космодром Восточный (фото)

В Москве появится миниатюрный космодром Восточный (фото)
Фото: организаторов

В конце июня в Москве откроется уникальная выставка «Россия в миниатюре». В грандиозной экспозиции посетители увидят 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50 – от московского Кремля до моста на остров Русский во Владивостоке. Амурскую область представит космодром Восточный.

Выставка будет работать в Царицынском парке Москвы с 25 июня. Миниатюрные копии самых известных достопримечательностей России собраны в одном месте – в музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом на участке 1,5 гектара. Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту дворцов, церквей, замков, памятников и других архитектурных памятников страны.

«На макете можно будет увидеть самые разные достопримечательности. В том числе Спасскую башню с курантами, один из самых труднодоступных маяков России – маяк Анива, расположенный на одноименном мысе острова Сахалин, Ласточкино гнездо и Массандровский дворец в Крыму. Всего за час экскурсии посетители побывают более чем в восьмидесяти точках нашей необъятной родины», – рассказал автор проекта Виктор Жиленко.

По словам организаторов, выставка «Россия в миниатюре» – самая крупная экспозиция за всю историю моделирования архитектуры в России. Представленные объекты уникальны и не имеют аналогов. По словам организаторов, все архитектурные копии объектов историко-культурного наследия очень точные, с высокой степенью детализации. Над созданием парка в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно даже прочесть вывески на дверях учреждений архитектурных копий.

Сообщается, что объекты парка, как и сам парк, создавались согласно указу президента РФ Владимира Путина по развитию внутреннего и въездного туризма. Выставка создана с целью популяризации внутреннего туризма в России.

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#космодром #отдых

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