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Аэроград «Приамурье» обвиняется в нарушении безопасности полетов и прыжков с парашютом

Аэроград «Приамурье» обвиняется в нарушении безопасности полетов и прыжков с парашютом

После нарушений, выявленных в работе аэроклуба в селе Черемхово, возбуждено уголовное дело. Как стало известно Амур.инфо, в аэроклубе устраивали прыжки с парашютом с нарушениями правил безопасности. Следственные мероприятия на частном аэродроме проводились в субботу, 15 июня.

Самолет Ан-2 опечатали; как выяснилось, машина не имеет свидетельства летной годности – это главный документ воздушного судна.

«Насколько мне известно, самолет арестован, потому что не имеет свидетельства летной годности (СЛГ). По правилам, в Центр управления воздушного движения подается заявка, в которой указывается номер воздушного судна. Если у этого воздушного судна нет СЛГ, то заявку не примут. Как они поднимали самолет, я не могу сказать. Возможно, давали заявку на другой самолет, а реально взлетал Ан-2», – предполагает Александр Владимирович.

По данным Амур.инфо, судовых документов из этого списка в аэроклубе не было.

Как сообщает агентство SMnews, когда проверяющие органы начали выяснять подробности, оказалось, что пассажирский Ан-2, на котором устраивали коммерческие полеты, был арестован за перевозку красной икры в другом регионе. Машина находится в эксплуатации с 22 мая 1989 года.

«Данный летательный аппарат три года эксплуатировался аэроградом "Приамурье". При этом официально он с 2011 года базируется на арестплощадке в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Руководитель клуба не скрывала, что никаких документов Ан-2 у них нет. Как этот самолет попал в Приамурье и почему столько времени беспрепятственно использовался, предстоит выяснить следствию», – сообщает агентство со ссылкой на правоохранителей.

Аэроклуб активно вел странички в социальных сетях, где регулярно выкладывал рекламные посты о «незабываемых воздушных приключениях». Цены на парашютные прыжки частники предлагали соблазнительно дешевле, чем у официального ДОСААФ. Проводилось ли такое обучение в аэрограде «Приамурье», установит следствие. В распоряжении редакции Амур.инфо оказались скриншоты переписки.

По сообщению SMnews, в клубе проводили экспресс-подготовку непосредственно перед прыжком. Комментируя обыски на частном аэродроме, глава представительства ДОСААФ России в Амурской области Александр Боржко говорит: «То, что произошло, рано или поздно должно было произойти. Слава богу, никто не погиб». В ДОСААФ желающие прыгнуть с парашютом проходят обучение, в которое входят теория и практика, тщательный инструктаж, отработка всех возможных ситуаций.

Тем временем прокурор Благовещенской транспортной прокуратуры Виталий Бабий сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» о возбуждении уголовного дела. «Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием занимается Амурское следственное отделение Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры», – заявил Виталий Петрович.

Руководитель проекта аэроград «Приамурье», предприниматель, пилот-инструктор Лариса Касьян для комментариев недоступна. Инстаграм-аккаунт аэрограда @aerograd_blg был удален утром во вторник, 18 июня.

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#закон #происшествия #транспорт

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