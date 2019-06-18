СМИ: власти регионов предлагают ввести принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим»

Бедных россиян нужно лишить государственных пособий, если они имеют огород или свободную жилплощадь, решили власти некоторых регионов. Освободившиеся средства следует потратить на усиление поддержки «истинных» неимущих и таким образом снизить уровень бедности в стране, считают чиновники.

Пилотный проект по снижению уровня бедности проводится в Ивановской, Томской, Нижегородской, Новгородской и Липецкой областях, а также в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае. С отчетами властей, направленных в Минтруд, ознакомились «Известия».

Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам. Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния: продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания».

Судя по отчету чиновников Томской области, там считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям нужно добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.

В Татарстане с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам, помимо доходов, уже учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 квадратов на члена семьи). Сколько позволила сэкономить эта мера, пока неизвестно, но после 2020 года эти средства планируют направить на помощь многодетным семьям.

Принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ.

Решением проблемы бедности могло бы стать создание дополнительных рабочих мест, уверен специалист. По его словам, социальный контракт может быть эффективен только в условиях высокого спроса на труд, это показывает опыт Франции и Великобритании. В России же эта форма поддержки пока дает эффект только в трети случаев, заявляла в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

Задачу снизить уровень бедности вдвое президент Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию. Таким образом, к 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 миллиона человек, или 6,6 % населения. Пилотные проекты по снижению уровня бедности стартовали 1 декабря прошлого года и завершатся 30 ноября 2019-го. Пока что их обеспечивают (финансово и организационно) региональные власти.