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Сотрудники турбазы в Благовещенске спасли четверых совят

Сотрудники турбазы в Благовещенске спасли четверых совят

25 мая сотрудники турбазы Амурского центра ГЗ и ПБ нашли под сосной на территории базы четверых совят. Вероятно, они выпали из гнезда.

Амурчане связались с благовещенскими орнитологами, которые подсказали, как и чем кормить малышей. Птички совсем маленькие, и сами есть не могут, но очень стараются, сообщается в инстаграм-аккаунте амурских спасателей.

В ближайшее время маленькие совы переедут к специалисту, у которого есть опыт выхаживания краснокнижных птиц. До того как птиц выпустят в дикую природу, они будут жить в просторном вольере и учиться охотиться и летать.

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#животные

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