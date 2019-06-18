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Пропавший мужчина с татуировкой скорпиона нашелся

Пропавший мужчина с татуировкой скорпиона нашелся
Фото: instagram.com/psoamur/

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур» установили местонахождение пропавшего благовещенца Андрея Тимофеева, особой приметой которого была татуировка скорпиона. Мужчина не выходил на связь с родными месяц.

Как сообщало Амур.инфо, 47-летний горожанин пропал 15 мая. В последний раз его видели на пересечении улиц Октябрьской – Островского, там находится его работа. После работы Тимофеев домой не вернулся.

К поискам были привлечены волонтеры, которым удалось узнать, где находится благовещенец. Подробности не разглашаются, известно только, что нашли его в городе.

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#жизнь

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