Пропавший мужчина с татуировкой скорпиона нашелся

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур» установили местонахождение пропавшего благовещенца Андрея Тимофеева, особой приметой которого была татуировка скорпиона. Мужчина не выходил на связь с родными месяц.

Как сообщало Амур.инфо, 47-летний горожанин пропал 15 мая. В последний раз его видели на пересечении улиц Октябрьской – Островского, там находится его работа. После работы Тимофеев домой не вернулся.

К поискам были привлечены волонтеры, которым удалось узнать, где находится благовещенец. Подробности не разглашаются, известно только, что нашли его в городе.