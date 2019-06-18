Российское правительство рассмотрит нацпрограмму развития Дальнего Востока

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Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и с перспективой до 2035 года внесена на рассмотрение в российское правительство. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании общественного совета при министерстве.

Программа должна ускорить рост экономики Дальнего Востока до шести процентов в год. Она состоит из разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок. Основой для разработки нацпрограммы стали мнения людей. Жители Дальнего Востока оставляли свои предложения на специально созданном для этого сайте.

Планируется, что программу подпишут в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Она дополнит меры, которые заложены в национальных проектах.

«Хочу особенно подчеркнуть, что Национальная программа не дублирует национальные проекты. Ее задача дополнить те меры, которых там нет, но которые необходимы для достижения поставленных президентом целей. Поэтому мы ожидаем, что оба эти механизма: национальная программа и национальные проекты – дадут мощный толчок развитию наших дальневосточных регионов», – рассказал Александр Козлов.

Министр напомнил, что для Дальнего Востока была создана уникальная система преференций, благодаря которой инвесторы вложили в экономику региона больше 500 миллиардов рублей, создано 36 тысяч рабочих мест, открылось 217 новых предприятий.

Для обеспечения глобальной конкурентоспособности условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке за период действия программы будет разработан целый комплекс мер. Среди них: продление действующего механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до 2028 года, введение дополнительных налоговых преференций резидентам ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ), сокращение сроков расширения ТОР для новых инвестпроектов, передача функций осуществления государственной экспертизы проектно-сметной документации инфраструктуры ТОР и СПВ управляющей компанией ТОР и СПВ, установления тарифов на услуги естественных монополий, предоставляемые резидентам ТОР и СПВ, на весь срок реализации их инвестпроектов, увеличение до 3 лет срока действия рабочих и деловых виз для иностранцев, участвующих в реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ.

Для ключевых отраслей экономики дальневосточного региона предлагается установить особые условия инвестирования, чтобы барьеров для притока инвестиций в эти отрасли стало меньше. Среди таких отраслей – нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа- и судостроение, туризм.

Кроме общих – экономического и социального разделов – в нацпрограмме выделены разделы по каждому региону. В каждом сформулированы конкретные инвестиционные проекты, которые будут реализованы до 2025 года.

Основными направлениями развития социальной сферы в нацпрограмме определены: развитие системы здравоохранения, образования и науки, обеспечение транспортной доступности, создание благоприятных условий для рождения детей, строительство жилья и формирование комфортной городской среды, развитие сферы культуры и спорта, а также программы «Дальневосточный гектар».

В разделе об обеспечении транспортной доступности идет речь о строительстве автомобильных дорог, а также обеспечение транспортной доступности в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Акцент сделан на приведение в нормативное состояние дорог местного значение и уличной дорожной сети в населенных пунктах с населением свыше 20 тысяч человек. Это 306 населенных пунктов.

Основная задача в сфере здравоохранения – добиться, чтобы в каждом населенном пункте Дальнего Востока человек мог получать квалифицированную медицинскую помощь. Это не только восстановление фельдшерско-акушерских пунктов и закупка оборудования, но и обеспечение кадрами. Для решения этой проблемы в программе предлагается расширить существующие программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», удвоив выплаты по этим программам.

Развитие сферы образования предполагает капитальный ремонт школ, износ которых составляет более 70 % (480 объектов), обеспечение организаций образования квалифицированными кадрами, проведение капремонт объектов среднего профессионального образования, а также оснащения их по стандартам World skills. Также речь идет о грантовой поддержке для молодых ученых.

В сфере жилья и формирования комфортной городской среды предлагается обеспечить социальные выплаты более чем 15 тысячам молодых семей и субсидирование муниципальных программ формирования современной городской среды.

В сфере развития спорта и культуры ключевая задача – обеспечить доступность спортивных сооружений, а также учреждений культуры в удаленных населенных пунктов, а так же повысить качество культурной жизни в удаленных районах.

Согласно документу, планируется строительство спортивных сооружений и учреждений культуры, капитальный ремонт спортивных и культурных объектов, предоставление социальных выплат работникам, переезжающим на работу в сельские и удаленные населенные пункты. Предлагается осуществлять субсидировать выездные выставки, гастроли для творческих коллективов учреждений Дальнего Востока, проводить фестивали, обменные гастроли, масштабные творческие проекты. По предложениям северных территорий планируется субсидировать проезд и посещение ведущих учреждений культуры Дальнего Востока для детей из удаленных населенных пунктов.

Приоритетными направлениями реализации программы «Дальневосточный гектар» названы обеспечение инфраструктуры для агломераций, взятых по программе участков, а также помощь людям в строительстве индивидуальных жилых домов.