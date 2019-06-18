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Ветхому жилью продлят жизнь и оставят в программе капремонта

Ветхому жилью продлят жизнь и оставят в программе капремонта
Фото: Амур.инфо

Механизмы переселения граждан из аварийного жилья серьезно изменятся. Минстрой предлагает не исключать из программы капремонта жилье, не создающее угрозу для жителей. Представитель вице-премьера Виталия Мутко рассказала «Известиям», что работу над поправками планируется завершить до конца июня и внести закон в Госдуму.

Проект поправок в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предполагает закрепить в законе понятие «ветхое жилье» и отделить его от «аварийного». Оно не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому не будет исключаться из программы капремонта и продолжит эксплуатироваться.

«По сути, ветхое жилье – это значительно изношенное жилье, но по своим эксплуатационным параметрам еще не ставшее аварийным, – пояснили в Минстрое. – Разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Первое создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создает, поэтому при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться».

Кроме того, поправки позволят «прикрыть лазейки» для злоупотреблений со стороны местных администраций и застройщиков при расселении целых участков. Об этом изданию на ПМЭФ-2019 рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Он привел конкретный пример из региональной практики. Так, на участке может находиться шесть домов, четыре из которых признаны аварийными, а два – нет. При этом застройщику интересна вся площадка для использования в коммерческих целях. Поэтому под снос идут все дома.

«Мы в данном случае прописываем в законе, что в случае изъятия такого земельного участка для использования в коммерческих целях все деньги от его реализации должны вернуться в программу сноса аварийного жилья. Это позволит предотвратить описанную ситуацию, поскольку муниципалитет при принятии решения будет осознавать, что все денежные средства будут возвращены в программу, а не в местный бюджет», – пояснил Владимир Якушев.

По данным Минстроя, на 1 января 2019 года признано аварийным и требует расселения 15,3 миллиона квадратных метров жилья. При этом некоторые эксперты считают, что этот показатель не отражает реальности.

«Полагаю, что на самом деле такого жилья в разы больше, – уверен председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП Андрей Широков. – Просто для того, чтобы признать дом аварийным, нужно пройти большое количество согласований. При этом местные власти затягивают всячески эту процедуру, поскольку после этого приходится вешать на себя проблему по расселению, а зачастую этот процесс проблематичен».

По мнению эксперта, любые изменения законодательства по этому вопросу – лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет. «Пора перестать латать дыры в существующем механизме, надо сменить парадигму», – считает он.

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#российская власть #строительство

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