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В микрорайоне Благовещенска перекрыли движение из-за подозрительного предмета на остановке

В микрорайоне Благовещенска перекрыли движение из-за подозрительного предмета на остановке
Фото: очевидцев

Утром 17 июня в районе областной больницы в Благовещенске было перекрыто движение. Бдительный водитель автобуса позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что на конечной остановке находится подозрительная коробка.

«На место происшествия выезжали все заинтересованные службы. Находка обследована с помощью привлечения кинологической службы. Находка опасности не представляет, оцепления снято», – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, в коробке, которая вызвала у водителя подозрение, находился электрочайник.

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