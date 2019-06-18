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В День памяти и скорби Благовещенск замрет на одну минуту

В День памяти и скорби Благовещенск замрет на одну минуту
Фото: Амур.инфо

Почтить память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, призывает отдел по делам молодежи администрации Благовещенска. 22 июня, в День памяти и скорби, городская молодежь проведет акцию «Минута скорби».

Согласно идее акции, Благовещенск должен на одну минуту «остановиться»: пешеходы – замереть, автомобилисты – прижаться к обочине, сообщает в своем инстаграм-аккаунте городской отдел по делам молодежи. В акции могут принять участие все желающие.

К ней уже присоединились благовещенские танцевальные коллективы. На площадке возле Центрального универмага они исполнят хореографическую постановку, которая ровно в полдень прервется «Минутой скорби». Танец в акции символизирует жизнь, которая в один момент остановилась для миллионов человек 22 июня 1941 года.

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#память

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Комментарии
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  • geka22

    geka22
    1 час назад

    "символизирует жизнь, которая в один момент остановилась для миллионов человек 22 июня 1941 года." Щито?

  • alex 3

    alex 3
    50 минут назад

    В Израиле так делают. Это их традиция.

    День Катастро́фы (ивр. ‏יום השואה‏‎, Йом ха-Шоа) — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. День, в который по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны.В 10 часов утра в этот день по всей стране звучит сирена, во время которой замирает вся страна, и граждане двумя минутами молчания отдают дань памяти погибшим. При этом не важно, где они находятся в это время: идут ли по улице, едут ли в автобусе, поезде или машине или находятся на работе или дома. Если они находятся на работе, дома или идут по улице, они встанут или остановятся и будут стоять во время звучания сирены. Если они едут в машине или в автобусе, то остановятся, выйдут из машины и будут стоять во время звучания сирены. Даже если они едут на поезде между населёнными пунктами, и сирена не слышна, то машинист в назначенное для сирены время остановит поезд, все встанут со своих мест и будут стоять во время звучания сирены.

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