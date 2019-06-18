В День памяти и скорби Благовещенск замрет на одну минуту

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Почтить память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, призывает отдел по делам молодежи администрации Благовещенска. 22 июня, в День памяти и скорби, городская молодежь проведет акцию «Минута скорби».

Согласно идее акции, Благовещенск должен на одну минуту «остановиться»: пешеходы – замереть, автомобилисты – прижаться к обочине, сообщает в своем инстаграм-аккаунте городской отдел по делам молодежи. В акции могут принять участие все желающие.

К ней уже присоединились благовещенские танцевальные коллективы. На площадке возле Центрального универмага они исполнят хореографическую постановку, которая ровно в полдень прервется «Минутой скорби». Танец в акции символизирует жизнь, которая в один момент остановилась для миллионов человек 22 июня 1941 года.