Благовещенцы могут пожаловаться на некачественный ремонт двора

Управление ЖКХ Благовещенска готово принять информацию от горожан о некачественном выполнении работ во дворах. С начала июня в городе начались работы по благоустройству дворовых территорий. Жители могут контролировать качество работ.

«Для оперативного реагирования в ходе выполнения работ подрядной организацией собственникам многоквартирных домов, во дворах которых в текущем году проводятся работы, напоминают о необходимости уведомления администрации города в случаях выявления каких-либо нарушений со стороны подрядчика», – сообщает администрация Благовещенска. Кроме того, представитель собственников примет участие и в приемке выполненных работ.

Информацию о нарушениях и предложения принимают по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.