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Благовещенцы могут пожаловаться на некачественный ремонт двора

Благовещенцы могут пожаловаться на некачественный ремонт двора
Фото: www.admblag.ru

Управление ЖКХ Благовещенска готово принять информацию от горожан о некачественном выполнении работ во дворах. С начала июня в городе начались работы по благоустройству дворовых территорий. Жители могут контролировать качество работ.

«Для оперативного реагирования в ходе выполнения работ подрядной организацией собственникам многоквартирных домов, во дворах которых в текущем году проводятся работы, напоминают о необходимости уведомления администрации города в случаях выявления каких-либо нарушений со стороны подрядчика», – сообщает администрация Благовещенска. Кроме того, представитель собственников примет участие и в приемке выполненных работ.

Информацию о нарушениях и предложения принимают по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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#ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    много "деятелей"-кляузников, которые лишь мешают работать.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    а почему не сделать допустим обращение в том же ватсап, 21 век, нет надо пилить хер проссы куда, все сделано чтоб народ заепалсЯ

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Трытатамного "деятелей"-кляузников, которые лишь мешают работать.


    Роботун, ты где работаешь?

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Это трушный бот, не обижай его.

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